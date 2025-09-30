Con el operativo de Rastreo y Localización de Objetos Prioritarios, elementos de la Policía del Estado, en coordinación con la Comisaría de Guadalajara, detuvieron a Sergio “N”, presunto líder de una banda de 'robacoches' de alta gama que operaba en las colonias Centro, Lafayette, Americana, Villaseñor, Santa Tere, Moderna, Circunvalación Vallarta y Providencia.

Tras recibir varios reportes de robo de vehículos, los informes de inteligencia arrojaron que los hechos eran presuntamente perpetrados por una banda dedicada al hurto de estas con ayuda de escáneres. Además, el ahora detenido aparentemente también estaba implicado en varios atracos registrados en 2025 y contaba con un mandamiento judicial pendiente desde mayo de 2024.

A través del seguimiento realizado con el C5 Guadalajara, se detectaron las rutas que frecuentaba Sergio “N” a bordo de una camioneta Jeep Cherokee, por lo que se estableció un operativo para localizarlo, acciones que dieron resultado en avenida Tonaltecas, entre Hidalgo y Pedro Moreno, en la colonia San Gaspar, en Tonalá, cuando los oficiales lo observaron al presuntamente manipular bolsas con aparente droga a bordo de su vehículo, cuando este estaba detenido.

Los oficiales se aproximaron y le marcaron el alto. A simple vista notaron tres envoltorios de aparente droga sintética conocida como crystal, y tras realizar la revisión de seguridad le aseguraron otras cuatro dosis de la misma droga. Por ello, luego de corroborar los datos, el detenido fue puesto a disposición de una agente del ministerio público, donde será determinada su situación legal y se iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

Te puede interesar: Carlos Arau fallece a los 54 años de edad

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB