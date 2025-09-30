Lluvias en CDMX: Pronóstico de granizo, hoy, 30 de septiembre

De acuerdo al pronóstico del clima del día de hoy, 30 de septiembre, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias fuertes en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Colima y Sinaloa, según informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este martes la Ciudad de México registrará un ambiente cálido, con cielo de medio nublado a nublado y la posibilidad de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas.No se descarta la caída de granizo en algunas zonas de la capital, por lo que la dependencia llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán del componente norte con velocidades de entre 10 y 25 km/h y rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h. No se descarta la caída de granizo en algunas parte de la ciudad.Las autoridades capitalinas recomendaron tomar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la movilidad por las precipitaciones.Con información de SUN, Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS