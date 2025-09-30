Lluvias en CDMX: Pronóstico de granizo, hoy, 30 de septiembre

De acuerdo al pronóstico del clima del día de hoy, 30 de septiembre, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias fuertes en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Colima y Sinaloa, según informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lluvias fuertes en CDMX, hoy, 30 de septiembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este martes la Ciudad de México registrará un ambiente cálido, con cielo de medio nublado a nublado y la posibilidad de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

Pronóstico de caída de granizo en CDMX, hoy, 30 de septiembre

No se descarta la caída de granizo en algunas zonas de la capital, por lo que la dependencia llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán del componente norte con velocidades de entre 10 y 25 km/h y rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h. No se descarta la caída de granizo en algunas parte de la ciudad.

Horarios con probabilidad de lluvia en CDMX hoy, 30 de septiembre

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia 9:00 15° Lluvia débil 30% de probabilidad en la región 10:00 17° Lluvia débil 30% de probabilidad en la región 11:00 18° Lluvia débil 30% de probabilidad en la región 14:00 21° Lluvia débil 30% de probabilidad en la región 17:00 20° Tormenta 30% de probabilidad en la región 18:00 19° Lluvia débil 30% de probabilidad en la región

Las autoridades capitalinas recomendaron tomar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la movilidad por las precipitaciones.

Con información de SUN, Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

