Las exportaciones de Jalisco se dispararon 40.9 por ciento al segundo trimestre de este año 2025, de acuerdo con datos del Inegi.

Según el reporte de las Exportaciones por Entidad Federativa (ETEF), al segundo trimestre Jalisco sumó ventas al exterior por 10 mil 249.5 millones de dólares, contra los 7 mil 292.9 millones de dólares que se vendieron en el mismo periodo del 2024.

En el acumulado enero junio del 2025 las exportaciones de Jalisco suman 18 mil 706.5 millones de dólares contra los 14 mil 074.3 millones de dólares registrados en el primer semestre del 2024, es decir al primer semestre hubo un incremento del 32 por ciento.

En el segundo trimestre de 2025, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 146 mil 983.5 millones de dólares.

ESPECIAL / SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Destacó la participación de Chihuahua, con 17.8 % del total de las exportaciones; Coahuila, 12.1 %; Nuevo León, 9.8 %; Baja California, 9.3 %; Jalisco, 7.0 %, y Tamaulipas, con 6.6 por ciento. En conjunto, aportaron 62.6 por ciento.

En su comparación anual, las cinco entidades con mayores aumentos en el valor de sus exportaciones fueron las siguientes: Quintana Roo (50.7 %), Chihuahua (43.2 %), Jalisco (40.9 %), Zacatecas (37.1 %) y Colima (23.3 %).

En el trimestre abril-junio de 2025, por sector de actividad económica, las exportaciones manufactureras representaron 92.3 % del valor total de las exportaciones de las entidades federativas. Siguieron las de minería (petrolera y no petrolera), con 4.6 %, y las del sector agropecuario, con 3.1 por ciento.

ESPECIAL / SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

A tasa anual, el valor de las exportaciones de las entidades federativas se incrementó 5.2 por ciento. Por sectores económicos, el de las manufactureras aumentó 7.2 por ciento.

El de minería disminuyó 15.6 % y el de las agropecuarias, 11.5 por ciento.

Sobresalen, por su mayor variación anual, las exportaciones del sector manufacturero en Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Yucatán y Tlaxcala; las del sector minería en Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Baja California Sur y Chiapas; y las del agropecuario en Tabasco, Chiapas, Hidalgo, Yucatán, Michoacán y Veracruz.

Al interior de las entidades federativas predominaron las exportaciones del sector manufacturero, con excepción de Baja California Sur, Guerrero, Campeche, Tabasco, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas y Nayarit. En estas, sobresalieron las exportaciones del sector minero.

