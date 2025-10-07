Turismo en Tulum baja, ¿Qué fue lo que pasó?

Tulum se ha posicionado como uno de los destinos paradisíacos más visitados de México; sin embargo, recientemente diversas fuentes han dado a conocer que el turismo ha bajado considerablemente.

Pero… ¿qué fue lo que pasó?

Precios excesivos disminuyen el turismo

Diversos comentarios en redes sociales, especialmente en la plataforma TikTok, han mostrado el “desolado” Tulum que, a pesar de sus bellezas naturales y encantos, no ha logrado sostener el turismo, al menos el nacional, de acuerdo con testimonios de internautas, pues los precios son exageradamente altos.

De acuerdo con los usuarios de redes, esta situación la califican como abuso de empresas y autoridades, a demás de la creciente gentrificación que solo busca exprimir hasta el último peso al visitante, sin importar si es mexicano o extranjero.

Lee también: Sheinbaum no descarta llamada con Trump por aranceles a vehículos pesados

¿El posible fin del paraíso turístico?

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales medios para expresar las inconformidades del público, y ahora Tulum se ha convertido en el foco de estas.

“Se les acabó la gallina de los huevos de oro.”

“Por abusivos, venden una hamburguesa en mil 200 pesos, un heladito mini en 250.”

“Qué pena de mi querido Tulum.”

“Todo vacío, pero ellos se lo buscaron.”

Son algunos de los comentarios que señalan a uno de los principales destinos turísticos del país.

A pesar de que el turismo en Tulum sigue en pie, indudablemente hay quienes están inconformes con los precios altos de muchos locatarios. Hoy en día, la riqueza natural y cultural compite con los excesos económicos, lo que provoca que, más allá de ser uno de los sitios más deseados para vacacionar, muchos turistas lo piensen dos veces antes de visitar el destino.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS