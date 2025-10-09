Jueves, 09 de Octubre 2025

Chivas y América calientan en redes el Clásico Nacional de la Fecha FIFA

América y Chivas acordaron un Clásico Nacional amistoso que se llevará a cabo en Estados Unidos 

La Fecha FIFA se encuentra a la vuelta de la esquina; debido a esto, no se llevará a cabo actividad este fin de semana en la Liga MX.

No obstante, esto no fue impedimento para Chivas y América, quienes acordaron disputar un Clásico Nacional en Estados Unidos.

Aunque no se trata de un partido oficial, los ánimos ya comenzaron a calentarse entre los dos clubes con mayor convocatoria en México.

Chivas y América encienden redes sociales

A pesar de tratarse de un duelo amistoso, esto no le quita relevancia, pues en redes sociales la polémica se ha encendido y los ánimos ya comenzaron a calentarse entre los dos clubes con mayor convocatoria en México.

La situación ha trascendido tanto que ambos equipos han presumido sus títulos.

Chivas único tetracampeón del futbol mexicano

Todo inició tras un trend en redes sociales al que Chivas se “subió” y no desaprovechó la oportunidad para burlarse de sus rivales. La actividad consiste en cambiar la biografía del perfil con una burla hacia algún contrincante, y Chivas encendió las redes al denominarse el único tetracampeón del fútbol mexicano.

América presume sus títulos de Liga MX

Debido a esta acción de Chivas, América se apresuró a seguir el trend en redes y presumió sus 16 títulos de Liga MX. El club colocó en su biografía 16 emojis de trofeos, haciendo alusión a sus 16 campeonatos de liga, lo que lo acredita como el club más ganador del futbol mexicano.

¿Cuándo y dónde ver el Clásico Nacional?

El Clásico Nacional se jugará el próximo sábado 11 de octubre en el Estadio de la Universidad de Phoenix, en Arizona, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará a cargo de TUDN.

