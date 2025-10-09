Jueves, 09 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Tormenta tropical "Raymond" mantiene en alerta a estos estados el fin de semana

El mediodía de este jueves 9 de octubre,  la depresión tropical Diecisiete-E, se intensificó a la tormenta tropical "Raymond"

Por: El Informador

Se mantiene zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero hasta Cabo Corrientes, Jalisco. ESPECIAL / SMN

Se mantiene zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero hasta Cabo Corrientes, Jalisco. ESPECIAL / SMN

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante el mediodía de este jueves 9 de octubre,  la depresión tropical Diecisiete-E, se intensificó a la tormenta tropical "Raymond" frente a las costas del estado de Guerrero.

De acuerdo con la información de la dependencia, el centro de la tormenta tropical se localiza a 125 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero y a 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

LEE: Investigación de Rancho Izaguirre no está archivada; 12 funcionarios están involucrados

Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Se mantiene zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Según el pronóstico, se espera que el desplazamiento de "Reymond" tenga efectos desde este jueves y hasta el fin de semana en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Colima y Jalisco. 

 ESPECIAL / SMN
ESPECIAL / SMN

Te puede interesar: En esta fecha estará disponible la vacuna BCG contra la tuberculosis: Salud

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones