Tormenta tropical "Raymond" mantiene en alerta a estos estados el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante el mediodía de este jueves 9 de octubre, la depresión tropical Diecisiete-E, se intensificó a la tormenta tropical "Raymond" frente a las costas del estado de Guerrero.

De acuerdo con la información de la dependencia, el centro de la tormenta tropical se localiza a 125 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero y a 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Se mantiene zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Según el pronóstico, se espera que el desplazamiento de "Reymond" tenga efectos desde este jueves y hasta el fin de semana en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Colima y Jalisco.

