Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer jueves de 2x1 en Ticketmaster de octubre hoy jueves 9. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo , entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster dentro Monterrey, Nuevo León. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos.

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster en Monterrey

Toser One en el Foro Tims

Rocco Posca en el Foro Tims

Tino El Pingüino en el Foro Tims de Monterrey

3AM en el Foro Tims

Ela Taubert en el Escenario GNP Seguros

Los Vaguens en el Foro Tims

Caligaris en el Escenario GNP Seguros

The Altons & Thee Sinseeers: Club Hertache en el Foro Tims

Miguel Mateos en el Escenario GNP Seguros de Monterrey

Norteños Clásicos en el Escenario GNP Seguros de Monterrey

Los Cafres en el Escenario GNP Seguros

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB