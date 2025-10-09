Jueves, 09 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Ticketmaster tiene todos estos conciertos al 2x1 en Monterrey

Todos los jueves son de dos boletos al precio de uno en Ticketmaster; a continuación todos los eventos participantes en Monterrey

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Revisa la lista de TODOS los conciertos que están al 2x1 en Ticketmaster en Monterrey hoy jueves 9 de octubre. NTX / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer jueves de 2x1 en Ticketmaster de octubre hoy jueves 9. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo, entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster dentro Monterrey, Nuevo León. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos. 

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster en Monterrey

  • Toser One en el Foro Tims
  • Rocco Posca en el Foro Tims
  • Tino El Pingüino en el Foro Tims de Monterrey
  • 3AM en el Foro Tims
  • Ela Taubert en el Escenario GNP Seguros
  • Los Vaguens en el Foro Tims
  • Caligaris en el Escenario GNP Seguros
  • The Altons & Thee Sinseeers: Club Hertache en el Foro Tims
  • Miguel Mateos en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Norteños Clásicos en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Los Cafres en el Escenario GNP Seguros

