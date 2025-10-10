Los trastornos mentales son un tema de interés sobre todo tratándose en el ámbito de la salud mental y estos padecimientos no conocen edad, pues en cualquier momento de la vida de las personas pueden llegar a padecerlo; sin embargo de acuerdo a estudios recientes, una de las edades que salen más a relucir referente a padecer uno es a temprana edad la mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años, según especialistas de la Universidad Autónoma de México.

Neurodesarrollo y la maduración cerebral

Cabe destacar que el desarrollo de los trastornos mentales coincide con la etapa del neurodesarrollo y la maduración cerebral. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no atenderlos tiene consecuencias que afectarán la vida adulta.

Menores de edad en el mundo con trastornos mentales

Según la revista científica Nature, la edad de inicio del primer trastorno mental es antes de los 18 años en casi la mitad de las personas. También de acuerdo con la investigación, en una de cada tres personas el inicio del trastorno ocurre antes de los 14 años.

Por otro lado, la edad pico de comienzo de un trastorno mental se encuentra entre los 8 y los 15 años.

¿Cuáles son los trastornos mentales más comunes en niños?

De acuerdo con los expertos, ciertos trastornos mentales son más frecuentes en edades tempranas. Por ejemplo, las fobias y el trastorno de ansiedad por separación son los que aparecen a una edad más joven.

Existen diversos factores que determinan si una persona es más susceptible a padecer uno, como traumas o incluso la genética. Independientemente de la causa, en este Día Mundial de la Salud Mental es importante tomar conciencia y estar al pendiente de las y los niños, para así detectar si podrían presentar algún trastorno mental y canalizarlo con un especialista a tiempo.

