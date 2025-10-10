Esta es la ubicación de las presas que abastecen al Sistema Cutzamala

Las precipitaciones de esta temporada han favorecido la recuperación del Sistema Cutzamala, una de las fuentes clave para el suministro de agua en la Zona Metropolitana del Valle de México. El sistema, que cubre regiones de Michoacán, el Estado de México y la Ciudad de México, es responsable de proveer cerca del 26% del agua potable que se consume en la metrópoli. Aquí te contamos dónde se localiza cada presa que lo abastece.

Hasta el 6 de octubre, las tres principales presas que forman parte del Sistema Cutzamala registraban una notable recuperación, alcanzando en conjunto un almacenamiento del 93.10 por ciento. A continuación te presentamos los niveles de cada una:

Villa Victoria: con un volumen de 175 mil 69 millones de metros cúbicos, se encontraba al 94.26% de su capacidad.

Valle de Bravo: albergaba 368 mil 12 millones de metros cúbicos, lo que representa un 93.31% de llenado.

El Bosque: alcanzaba el 91.62% de su capacidad con 185 mil 440 millones de metros cúbicos de agua.

Para el cuerpo gubernamental, el Sistema Cutzamala se considera uno de los desarrollos más importantes de la ingeniería civil moderna, gracias al reto técnico que implica elevar el agua desde mil 600 hasta 2 mil 702 metros sobre el nivel del mar.

¿Dónde se localizan las presas que integran el sistema Cutzamala?

Siete son las empresas que integran el sistema, de las cuales tres son de almacenamiento y cuatro son empresas derivadoras:

Almacenamiento

Tuxpan, en Michoacán.

Ixtapan del Oro, en el Estado de México.

Colorines, en el Estado de México.

Derivadoras

El Bosque, en Michoacán.

Valle de Bravo, en el Estado de México.

Villa Victoria, en el Estado de México.

Chilesdo, en el Estado de México.

