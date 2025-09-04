En días recientes, la Fiscalía de Jalisco, a través de boletines de prensa, ha dado a conocer vinculaciones a proceso contra agresores sexuales que agredieron a menores de edad:

El día de ayer se dio a conocer la captura de un sujeto de nombre Juan Ramón “N”, identificado como el probable agresor sexual de una niña en Tonalá, por lo que ya fue puesto a disposición del Juez que lo requería.

El pasado 1 de septiembre, un Juez dictó sentencia condenatoria para Erick Fabián “N” por abuso sexual infantil agravado cometido en Tlaquepaque.

Ante el creciente problema de abuso infantil —que en la mayoría de los casos se combina con agresiones sexuales— la Fiscalía del Jalisco emitió una serie de recomendaciones para que los padres, madres y/o tutores legales de menores de edad reconozcan las señales que podrían presentar las víctimas de este delito .

Algunos de los indicadores de abuso sexual cometido en las y los niños pueden ser:

Ropa interior rasgada, manchada o sanguinolenta

Dificultad para caminar o sentarse

Irritación, picor, dolor o lesión en la zona genital o anal

Infecciones de transmisión sexual

Infecciones del tracto urinario u orales

Embarazo

Precocidad

Debido al trauma que produce la agresión sexual en los menores, su conducta puede verse afectada de las siguientes maneras:

Temor al contacto o a los acercamientos físicos

Temor exagerado a un adulto

Conducta agresiva, destructiva o excesivamente sumisa

Depresión

Intentos de autolesión

Problemas alimenticios (aumento o pérdida de apetito)

Bajas calificaciones escolares

Inasistencias escolares frecuentes e injustificadas

Inhibición para jugar

Timidez exagerada

En caso de confirmar una agresión sexual contra un menor de edad, la Fiscalía recomienda acudir a presentar la denuncia correspondiente a la Agencia Receptora ubicada en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, ubicada en Calzada Independencia Norte Número 778, Zona Centro de Guadalajara , con el acta de nacimiento del menor y copia de identificación del tutor o responsable del menor quien presenta la denuncia.

FF