Jueves, 04 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Seguridad

¡Cuida a niñas y niños! Detecta a tiempo señales de abuso sexual infantil

La Fiscalía del Jalisco emitió algunas señales que podrían presentar las y los niños víctimas de abuso sexual

Por: Fabián Flores

En los últimos días, la Fiscalía del Estado ha logrado vinculaciones a proceso por supuesto abuso infantil donde, en su mayoría, se cometieron agresiones de índole sexual. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En los últimos días, la Fiscalía del Estado ha logrado vinculaciones a proceso por supuesto abuso infantil donde, en su mayoría, se cometieron agresiones de índole sexual. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En días recientes, la Fiscalía de Jalisco, a través de boletines de prensa, ha dado a conocer vinculaciones a proceso contra agresores sexuales que agredieron a menores de edad:

  • El día de ayer se dio a conocer la captura de un sujeto de nombre Juan Ramón “N”, identificado como el probable agresor sexual de una niña en Tonalá, por lo que ya fue puesto a disposición del Juez que lo requería.
  • El pasado 1 de septiembre, un Juez dictó sentencia condenatoria para Erick Fabián “N” por abuso sexual infantil agravado cometido en Tlaquepaque.

Lee también: Detienen a presunto agresor sexual que operaba en Guadalajara 

Ante el creciente problema de abuso infantil —que en la mayoría de los casos se combina con agresiones sexuales— la Fiscalía del Jalisco emitió una serie de recomendaciones para que los padres, madres y/o tutores legales de menores de edad reconozcan las señales que podrían presentar las víctimas de este delito.

Algunos de los indicadores de abuso sexual cometido en las y los niños pueden ser:

  • Ropa interior rasgada, manchada o sanguinolenta
  • Dificultad para caminar o sentarse
  • Irritación, picor, dolor o lesión en la zona genital o anal
  • Infecciones de transmisión sexual
  • Infecciones del tracto urinario u orales
  • Embarazo
  • Precocidad

Te recomendamos: Este es el valor de joyas robadas por empleada doméstica en Zapopan 

Debido al trauma que produce la agresión sexual en los menores, su conducta puede verse afectada de las siguientes maneras:

  • Temor al contacto o a los acercamientos físicos
  • Temor exagerado a un adulto
  • Conducta agresiva, destructiva o excesivamente sumisa
  • Depresión
  • Intentos de autolesión
  • Problemas alimenticios (aumento o pérdida de apetito)
  • Bajas calificaciones escolares
  • Inasistencias escolares frecuentes e injustificadas
  • Inhibición para jugar
  • Timidez exagerada

En caso de confirmar una agresión sexual contra un menor de edad, la Fiscalía recomienda acudir a presentar la denuncia correspondiente a la Agencia Receptora ubicada en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, ubicada en Calzada Independencia Norte Número 778, Zona Centro de Guadalajara, con el acta de nacimiento del menor y copia de identificación del tutor o responsable del menor quien presenta la denuncia.

Te puede interesar: Presunto feminicida es vinculado a proceso en Guadalajara 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones