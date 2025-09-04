En días recientes, la Fiscalía de Jalisco, a través de boletines de prensa, ha dado a conocer vinculaciones a proceso contra agresores sexuales que agredieron a menores de edad:Ante el creciente problema de abuso infantil —que en la mayoría de los casos se combina con agresiones sexuales— la Fiscalía del Jalisco emitió una serie de recomendaciones para que los padres, madres y/o tutores legales de menores de edad reconozcan las señales que podrían presentar las víctimas de este delito.Algunos de los indicadores de abuso sexual cometido en las y los niños pueden ser:Debido al trauma que produce la agresión sexual en los menores, su conducta puede verse afectada de las siguientes maneras:En caso de confirmar una agresión sexual contra un menor de edad, la Fiscalía recomienda acudir a presentar la denuncia correspondiente a la Agencia Receptora ubicada en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, ubicada en Calzada Independencia Norte Número 778, Zona Centro de Guadalajara, con el acta de nacimiento del menor y copia de identificación del tutor o responsable del menor quien presenta la denuncia.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF