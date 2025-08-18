El pronóstico de lluvia para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) revela que el martes 19 de agosto las lluvias se ausentarán en gran medida, pero regresarán en los próximos días. Aquí todos los detalles del tiempo:

Meteored prevé para el martes en Guadalajara cielos nubosos principalmente, aunque se esperan cielos cubiertos de madrugada . Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 29 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de sureste, con rachas que podrán llegar hasta 29 km/h por la tarde.

El pronóstico de lluvia para el martes en Guadalajara es de apenas el 5 por ciento, aunque las condiciones meteorológicas podrían variar conforme avancen las horas. Para el miércoles se prevé que la posibilidad de precipitación se incrementa a 51 por ciento .

Lluvia en Guadalajara

Martes 5% de probabilidad de lluvia 31 - 17 °C Miércoles 51% de probabilidad de lluvia 29 - 17 °C Jueves 52% de probabilidad de lluvia 27 - 17 °C Viernes 66% de probabilidad de lluvia 26 - 17 °C Sábado 77% de probabilidad de lluvia 26 - 17 °C Domingo 73% de probabilidad de lluvia 25 - 16 °C

Pronóstico nacional del martes 19 al jueves 21 de agosto de 2025

El martes, la onda tropical (núm. 23) se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de la República Mexicana , se prevé que continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día deje de afectar al país.

Durante el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano, en interacción con divergencia, ocasionará intervalos de chubascos en Baja California Sur; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, generará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro y occidente de México.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano interactuará con la nueva onda tropical (núm. 24) asociada con una probable zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico, en el occidente del mar Caribe, condiciones que mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste del país y la península de Yucatán.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, así como la península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

