Hallan a menor arrastrado por la corriente en Arandas; suman 13 muertes por el temporal de lluvias

Esta tarde la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Arandas informó de la localización, sin vida, del menor de nueve años que fue arrastrado por la corriente del río Chilarejo, en Arandas, cuando circulaba a bordo de un vehículo razer en compañía de su mamá, de 44 años. Con ello, ya suman 13 muertes relacionadas con el temporal de lluvias en lo que va del año en Jalisco.

Ambos intentaron cruzar el río cuando la intensa corriente los arrastró aguas abajo. El cuerpo de la mujer fue hallado la mañana del pasado domingo. La búsqueda se reanudó esta mañana y posteriormente fue localizado el menor. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses donde será entregado a sus familiares.

Con ellos se encontraba el padre de familia, quien logró salir a salvo de la unidad y alertó a las autoridades sobre la desaparición de su esposa e hijo. Los tres eran originarios de Estados Unidos y se encontraban de vacaciones en Arandas. En tanto, en las labores de búsqueda participaron elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y Protección Civil de Atotonilco y Ayotlán.

Además de éstas dos, el pasado sábado una menor de edad de nueve años fue arrastrada por la corriente de un río en el poblado de Rincón de Los Molinos, en el municipio de Atotonilco El Alto, al intentar cruzar el cuerpo de agua a bordo de una motocicleta. La niña viajaba en compañía de su padre, cuando la moto cayó encima de ellos. Él pudo salvarse, pero la pequeña fue arrastrada. Su cuerpo fue localizado metros más adelante aguas abajo.

De los fallecimientos hasta el momento, Protección Civil del Estado identifica siete víctimas mortales relacionadas directamente con el temporal, y tres indirectas.

SV