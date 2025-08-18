Arquidiócesis debe autorizar el cambio de ruta de la Romería: Frangie

No habrá cambios en la ruta de la Romería hasta que no se tenga la autorización de la Arquidiócesis, por lo que, pese a que ya hay un nuevo recorrido propuesto por los Ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara, así como por autoridades de Protección Civil de ambos municipios, no habrá cambios hasta que se tenga el visto bueno del cardenal, José Francisco Robles Ortega, aseguró el alcalde zapopano, Juan José Frangie.

La propuesta será presentada al líder de la Iglesia Católica en Guadalajara a finales de esta semana. La nueva ruta iniciaría en la Catedral Metropolitana, para posteriormente tomar avenida Juárez hasta Federalismo. De ahí seguiría a Ávila Camacho hasta llegar a la Basílica de Zapopan. Este recorrido es petición de los danzantes, afirmó Frangie Saade.

"Que quede bien claro: si ellos no nos la autorizan, no vamos a cambiarla. Esta es una petición que hacen los danzantes y que en su momento el equipo de Guadalajara, presidido por Verónica (Delgadillo) y por un servidor. Nos juntamos con Protección Civil para ver las causas y ver que es un tramo más corto. Es un tramo donde el comercio puede salir más beneficiado, es más corto y no hay tanta subida", comentó.

La ruta actual de la Romería arranca en la Catedral de Guadalajara, avanza por avenida Vallarta hasta Américas. Llega a los Arcos de Zapopan y toma el Andador 20 de Noviembre hasta la Basílica de Zapopan. El nuevo recorrido comprende un kilómetro menos.

En tanto, Robles Ortega anotó que no fue consultado sobre el cambio de ruta por parte de las autoridades, sino que se enteró a través de los medios de comunicación. El alcalde de Zapopan apuntó que, primero, debía contar con una propuesta concreta antes de llevar la solicitud al purpurado.

"Eso fue lo que estudiamos: distancia, seguridad, sobre todo la seguridad. Ávila Camacho fue, durante 50, 70 años, la ruta (de la Romería), después se cambió por la Línea 3. Pero ellos (la Arquidiócesis) decidirán qué quieren y nosotros estamos dispuestos a apoyarlos a lo que ellos necesiten", abundó.

