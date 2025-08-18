Estas son las alcaldías de CDMX donde se activó alerta amarilla por lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por fuertes lluvias y posible caída de granizo en ocho alcaldías.

A través de sus redes sociales, el organismo informó que durante la tarde y noche de este lunes 18 de agosto se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 mm en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco .

Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de encharcamientos, corrientes de agua en calles y la caída de árboles, ramas y lonas. Asimismo, señalaron que podría presentarse granizo entre las 13:50 y las 23:00 horas.

Recomendaciones de la SGIRPC:

Cerrar puertas y ventanas.

Retirar la basura de coladeras dentro y fuera de casa.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Salir con paraguas o impermeable.

Evitar transitar por caminos inundados.

Conducir con precaución.

Alejarse de muros, árboles, cables de luz u objetos con riesgo de caer.

En caso de emergencia, comunícate al 911, al 55 5658 1111 de Locatel o al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

Finalmente, las autoridades capitalinas pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer las acciones a seguir en caso de riesgo.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 18/08/2025 en las demarcaciones de la @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/8xewPGM12i— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 18, 2025

