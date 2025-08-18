Lunes, 18 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

En vivo | ¿Debe construirse un segundo piso en López Mateos?

EL INFORMADOR organiza una mesa de debate en la que distintos profesionales hablan sobre las ventajas y desventajas de esta propuesta, además de discutir cómo se podría solucionar la problemática de movilidad al sur de la ciudad

Por: El Informador

Debido a las discusiones que han existido en los últimos días, sobre si López Mateos debería tener un segundo piso como solución a los problemas viales de la ciudad, EL INFORMADOR, invitó a distintos expertos a participar en una mesa de análisis sobre el tema. 

En este ejercicio participaron: Mirna Avilés, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles, Lilliane Ponce, titular de la Academia Nacional de Arquitectura, José Palacios, presidente de la Fundación GDL 500, Miguel Ángel Landeros, responsable del Consejo Mexicano del Comercio Exterior de Occidente, y Eduardo Acosta, de la red Ciudad Posible y fue moderado por el periodista, Diego Petersen Farah.

Participa y deja tus comentarios a través de nuestras redes sociales o en el canal de Youtube. 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones