En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) no han dejado de presentarse lluvias durante agosto y, en lo que resta del mes, parece que el pronóstico de precipitaciones continúa; por lo menos será así en la semana que va del lunes 18 al domingo 24 del presente mes. Aquí todos los detalles del tiempo:

Este lunes 18 de agosto, un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte, el occidente de México y la Mesa Central; aunado al ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, y al desplazamiento de la onda tropical núm. 23, al sur de las costas de Michoacán y Colima, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, además de lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco.

Lluvia para Guadalajara durante la semana

Lunes 18 3% de probabilidad de lluvia 29 – 16 °C Martes 19 5% de probabilidad de lluvia 31 – 17 °C Miércoles 20 32% de probabilidad de lluvia 29 – 17 °C Jueves 21 62% de probabilidad de lluvia 27 – 17 °C Viernes 22 67% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C Sábado 22 70% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C Domingo 23 72% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara esta semana es de lluvia generalizada, aunque habrá una disminución el lunes y martes. Sin embargo, a partir del miércoles la posibilidad incrementa, siendo más alta hacia el fin de semana . Las condiciones meteorológicas pueden modificar la proyección.

Pronóstico nacional del martes 19 al jueves 21 de agosto de 2025

El martes, la onda tropical (núm. 23) se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de la República Mexicana , se prevé que continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día deje de afectar al país.

Durante el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano, en interacción con divergencia, ocasionará intervalos de chubascos en Baja California Sur; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, generará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro y occidente de México.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano interactuará con la nueva onda tropical (núm. 24) asociada con una probable zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico, en el occidente del mar Caribe, condiciones que mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste del país y la península de Yucatán.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, así como la península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y The Weather Channel

