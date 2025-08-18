Lista de cosas cotidianas que debes evitar hacer durante una tormenta eléctrica

La temporada de lluvias es una de las épocas más complicadas del año para conductores, peatones y, en general, para cualquier persona que se encuentre fuera de casa durante las precipitaciones.En las últimas semanas, varios estados de México han sido testigos de intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos, caída de granizo y descargas eléctricas que han provocado daños en calles y viviendas.Desde encharcamientos e inundaciones hasta pérdidas materiales e incluso muertes, estos son algunos de los riesgos que traen las tormentas cuando no se siguen las medidas de seguridad adecuadas.Por ello, aquí te compartimos algunas actividades cotidianas que no deberías hacer durante una tormenta eléctrica:Aunque parezca insignificante, no es recomendable apoyarse en superficies de concreto, ya que en caso de que un rayo caiga cerca, la electricidad puede viajar por cables o barras de metal.Evita tener contacto con el agua durante la tormenta, pues esta funciona como conductor de la electricidad y aumenta el riesgo de recibir una descarga.Si necesitas comunicarte, utiliza teléfonos inalámbricos o celulares. Los aparatos con cable incrementan el peligro de que la electricidad llegue a través de la línea telefónica.Es fundamental permanecer dentro de casa o en un refugio seguro. Estar al aire libre durante una tormenta eléctrica puede ponerte en grave riesgo.Los metales son excelentes conductores de electricidad, por lo que conviene mantenerse alejado de vehículos como motos, bicicletas o cualquier objeto metálico.Evita encender computadoras, lavadoras, secadoras u otros aparatos conectados a la corriente, ya que los rayos pueden viajar a través de las instalaciones eléctricas.Si te sorprende una tormenta estando con otras personas, lo más seguro es dispersarse. De esta manera, se reducen las probabilidades de múltiples lesiones en caso de que un rayo impacte cerca.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP