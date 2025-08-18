Profeco revela cuál es el mejor horario para cargar gasolina

Ante el impacto que el precio de la gasolina tiene en la economía de los mexicanos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha dado a conocer una serie de recomendaciones para un uso más eficiente del combustible.

La Profeco señala que ciertos hábitos comunes en las estaciones de servicio pueden afectar negativamente a los usuarios si no se toman precauciones. Factores como el momento del día en que se carga gasolina y la forma en que se realiza el suministro pueden influir tanto en el gasto final como en el rendimiento y mantenimiento del vehículo.

Por ello, la dependencia ha compartido consejos prácticos dirigidos a los conductores, los cuales reproducimos a continuación.

¿Cuál es el mejor horario para cargar gasolina?

La sugerencia es cargar gasolina durante las horas más frescas del día, ya sea por la mañana o por la noche, ya que las temperaturas más bajas reducen la evaporación del combustible, asegurando una mayor cantidad en el tanque por el mismo precio.

La densidad de la gasolina varía con la temperatura; en climas cálidos, el combustible se expande, lo que puede resultar en una menor cantidad de energía por litro. Por ello, cargar gasolina en las primeras horas del día o al anochecer no solo garantiza una mayor eficiencia, sino que también contribuye a una mejor combustión y rendimiento del vehículo.

Además, la Profeco aconseja solicitar el combustible por litros en lugar de por monto, ya que esta práctica garantiza una medición precisa y evita discrepancias que pueden surgir cuando se solicita una cantidad en pesos, donde pueden presentarse redondeos o variaciones en el despacho.

Otra recomendación importante es verificar que la bomba despachadora esté calibrada correctamente y para ello, los consumidores tienen el derecho de solicitar el “litro de prueba”, un procedimiento que permite comprobar la exactitud del suministro. Si el despachador se niega o muestra resistencia, se puede reportar directamente a la Profeco.

Profeco también pone a disposición de los ciudadanos la aplicación “Litro x Litro”, una herramienta digital gratuita que permite ubicar las estaciones de servicio con los precios más bajos cercanos a la ubicación del usuario. La aplicación también permite reportar irregularidades directamente, fortaleciendo la vigilancia ciudadana.

Adoptar estas prácticas recomendadas por la Profeco no solo representa un ahorro significativo a largo plazo, sino que también promueve una cultura de consumo responsable y consciente. Al estar informados y ejercer nuestros derechos como consumidores, podemos contribuir a un mercado más justo y eficiente.

