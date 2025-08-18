Fiestas de Octubre 2025: ¿Aún hay boletos para ver a Morat?

Las Fiestas de Octubre 2025 celebrarán su 60 aniversario del 3 de octubre al 4 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan, Jalisco. Como cada año, este evento tradicional reunirá a artistas nacionales e internacionales en una serie de conciertos y espectáculos gratuitos, destacando la presentación de la banda colombiana Morat el miércoles 22 de octubre.

Morat, conocida por éxitos como "Cuando nadie ve" y "Yo contigo, tú conmigo", se presentará en el Foro Principal del auditorio al igual que otros artistas reconocidos como Sebastián Yatra, Zoé, María José, Caifanes y más. La entrada general al evento será gratuita, pero los boletos para las zonas especiales, como Diamante y Preferente, tienen un costo que oscila entre mil 500 y 2 mil 200 pesos, según la ubicación.

Cabe señalar que este año, los boletos son numerados, lo que permitirá una mejor organización y mayor comodidad para los asistentes.

La venta de boletos para las zonas especiales comenzó este 18 de agosto a través de la plataforma de Ticketmaster y, aunque la entrada general no tiene costo, se recomienda adquirir con anticipación los boletos (para el artista de preferencia) de las áreas pagadas, ya que la demanda suele ser alta y la disponibilidad limitada.

Ahora bien, en cuanto a la disponibilidad para el concierto de Morat, es importante señalar que al momento de realizar esta nota y de acuerdo con la plataforma de Ticketmaster, los boletos a las zonas preferentes para ver a la agrupación colombiana ya se han agotado.

Además de los conciertos, las Fiestas de Octubre ofrecerán una amplia variedad de actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento para todas las edades. El recinto estará dividido en áreas temáticas que resaltan lo mejor de Jalisco, incluyendo espacios dedicados a dulces tradicionales y pabellones interactivos con juegos y museos para niños.

