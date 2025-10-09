"Priscilla" bajó su potencia este jueves 9 de octubre, pero seguirá trayendo lluvia a Baja California Sur .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la tormenta tropical "Priscilla" se desplaza paralela a la costa occidental de Baja California Sur. Sus bandas nubosas mantendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en Baja California Sur .

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón se ubica a 265 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS, y a 475 km al oeste de Cabo San Lucas, BCS.

Su desplazamiento actual es hacia el noroeste (320°) a 13 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h.

Se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur . Las lluvias muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Dichas lluvias reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas; asimismo, podrían generar encharcamientos, deslaves, deslizamientos, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, BCS.

Además, se prevé viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Baja California Sur.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

