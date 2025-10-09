Diversos fenómenos naturales ocasionarán lluvias torrenciales en, al menos, siete estados de México, informó este jueves 9 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno federal.

Este día, la tormenta tropical “Priscilla” continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur , por lo que su circulación y bandas nubosas mantendrán vientos y lluvias fuertes, además de oleaje elevado en dicha región.

Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán , su extensa circulación y desprendimientos nubosos, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, además de los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, mantendrán un temporal de lluvias muy fuertes a intensas en las regiones mencionadas, además del sur y sureste del territorio nacional.

Simultáneamente, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y centro del país ; así como vientos muy fuertes a intensos y oleaje elevado en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima.

Así mismo, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originarán chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada.

Mientras que el ingreso de humedad originado por la corriente en chorro subtropical generará chubascos y lluvias fuertes en Baja California.

Finalmente, un segundo canal de baja presión extendido sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del mar Caribe, originará chubascos y lluvias fuertes en dicha península.

Pronóstico de lluvias para hoy 09 de octubre de 2025:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y este), Veracruz (norte y centro), Guerrero (costa y suroeste) y Oaxaca (norte y suroeste). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (costa y sur), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Michoacán, Guanajuato y Estado de México. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa y Nayarit.

Las lluvias puntuales fuertes a torrenciales podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

