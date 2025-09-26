El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores, reconoció que en el Estado hay problemas con la deserción escolar en todos los niveles educativos. Por ello, se deben atender las principales causas del abandono de la escuela por parte de los jóvenes.

En entrevista a este medio, el funcionario estatal indicó que las causas principales es la falta de interés de los jóvenes en los programas académicos y sus expectativas, así como las condiciones económicas que viven.

Este medio reveló que el abandono escolar en educación media superior se ha incrementado en Jalisco ya que más de 43 mil jóvenes dejaron este nivel educativo durante el ciclo escolar 2023-2024 mientras que en previo fueron 41 mil. Y en educación superior, 52 mil universitarios dejaron sus estudios en la entidad.

Para ello, señaló que se debe generar una expectativa más atractiva para evitar la deserción escolar, sobre todo, convencerles de que el estudio les ofrece una mejor calidad de vida:

"Tenemos que ser capaces de generar a los estudiantes en sus estudios una expectativa alta, una mejor expectativa de vida. Argumentar con datos duros donde podamos hacerles ver que permanecer en la escuela a lo largo del camino profesional representa mejores ingresos".

En conjunto con universidades, sector productivo y el sector educativo promueven el ofrecer más elementos para hacer más atractiva la educación, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial y el uso de la tecnología, les permite ir construyendo su conocimiento a su propio ritmo.

Otra problemática son las condiciones económicas: resaltó que hay buena coordinación con el Gobierno Federal para implementar programas sociales y becas, entre ellos, garantizar mochilas, útiles, entre otros artículos que necesitan. Con ello, s e permite que haya una atención especial a alumnos con barreras de aprendizaje atribuida a la situación económica.

Un tercer aspecto es la situación familiar y movilidad: "Jalisco tiene mucha migración, tenemos familias que llegan a Jalisco y tardan en inscribir a sus hijos a los procesos educativos". En estos casos, Juan Carlos Flores deja en claro que se cuenta con la posibilidad de incorporar a los jóvenes aun cuando vengan de otros estados o países. Se revalorizan sus estudios o mediante evaluaciones para incluirlos en los programas académicos.

A decir del secretario, el factor económico-laboral influye en los jóvenes que abandonan la educación media superior, ya que aceptan empleos que les representan ingresos atractivos.

"La propuesta a futuro de estudiar no representa aparentemente a corto plazo, un ingreso mayor y hay un estado donde tenemos muchos sectores de la economía un buen empleo, los adolescentes empiezan a emplearse".

En estos casos, Flores Miramontes recuerda que hay opciones para combinar los estudios con el empleo, lo cual les permite seguir estudiando y mejorar su especialización.

Alternativas de estudios

Juan Carlos Flores recordó que hay opciones para que los jóvenes puedan seguir estudiando en Jalisco.

En primera instancia, están los programas académicos de la Universidad de Guadalajara, que ha ampliado su oferta con nuevas preparatorias y centros universitarios mientras que la Secretaría de Educación mantiene programas en instituciones como el CECyTEJ, Cobaej y Conalep.

En el Cobaej, permite que el alumno tenga áreas de especialización para incursionar en el mercado laboral y sin dejar los estudios.

En el Conalep y CECyTEJ cuentan con carreras técnicas en nivel de preparatoria que se adapten a las necesidades del sector productivo. Entre ellas, hay programas como analítica de datos, análisis de bases de datos, programación, operación, mantenimiento de drones, mecatrónica, carreras relacionadas al marketing digital, electrónica, entre otras.

El porcentaje de deserción en este nivel escolar alcanzó el 12.93%. Por ello, Juan Carlos Flores establece una meta de disminuir – de forma anual – en 1 por ciento la cantidad de estudiantes que abandonan la escuela.

