La SSE halla más de 37 mil plantas de mariguana en Hostotipaquillo

Este viernes la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) dio a conocer el hallazgo de alrededor de 37 mil 200 plantas de aparente mariguana, en al menos tres predios ubicados en la Carretera Hostotipaquillo - Presa La Yesca.

Fue durante un recorrido de vigilancia en su operativo en brechas y carreteras, que oficiales de la Policía Estatal de Caminos detectaron un sembradío y, al aproximarse, corroboraron que se trataba de aparente mariguana en un predio de cerca de seis mil metros cuadrados.

Además, al revisar el área detectaron otros dos terrenos de mil 600 y mil 200 metros cuadrados, respectivamente, donde también había plantas de la presunta droga.

En total, se contabilizaron cerca de 35 mil 200 plantas de supuesta marihuana, con una altura de cerca de 1.8 metros, con un peso total aproximado de 52.5 toneladas.

Además, en la zona localizaron un presunto secadero con cerca de dos mil plantas.

Los uniformados solicitaron la presencia de personal de la Policía Regional para mantener vigilancia en los alrededores y notificaron del hallazgo a un agente del Ministerio Público federal.

"En el mercado negro, el costo del material destruido asciende a cerca de 40 millones de pesos y con el aseguramiento los oficiales evitaron que llegaran a las calles 10.5 millones de dosis", afirmó la SSE.

El asunto fue turnado al Ministerio Público Federal para que inicie las averiguaciones correspondientes respecto de este predio, en busca de localizar a las personas responsables de la siembra, cosecha y destino del producto de estos sembradíos.

