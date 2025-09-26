Beca Rita Cetina: esta es la fecha límite para el registro en secundaria

La Beca Rita Cetina se encuentra en la recta final de su periodo de inscripción. Si cuentas con un hijo inscrito en una secundaria pública del país, todavía tienes la posibilidad de registrarlo y obtener un apoyo económico bimestral, siempre y cuando cumplas con la fecha límite establecida.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), el registro para nuevos beneficiarios comenzó el 15 de septiembre y concluirá el próximo martes 30 de septiembre. “Apunta la fecha para que no se te pase”, señaló Julio León Trujillo, titular del organismo.

El programa está dirigido a estudiantes de primer ingreso, así como a quienes cursen segundo o tercer grado y aún no sean parte del padrón. Aunque el apoyo es universal para toda la Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), en este 2025 la convocatoria se centra únicamente en alumnos de secundaria pública. No obstante, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, adelantó que en 2026 se incluirán también a los niños de primaria.

¿Cuál es el monto de la beca?

La ayuda consiste en una entrega cada dos meses que combina un apoyo general por familia y un complemento adicional por cada estudiante:

Base familiar: mil 900 pesos bimestrales.

Extra por estudiante de secundaria: 700 pesos adicionales por cada integrante que cumpla con los requisitos.

Proceso de solicitud

El trámite se realiza en línea mediante la cuenta Llave MX, una herramienta digital gratuita que concentra diversos servicios gubernamentales. Para completar la inscripción es necesario digitalizar documentos como:

Comprobante de domicilio.

Identificación oficial vigente.

Los archivos pueden estar en formato PDF, JPG o PNG, con un peso máximo de 5 MB. En caso de no contar con escáner, es posible acudir a un cibercafé o centro de copias, aunque también se puede realizar desde un dispositivo móvil siguiendo algunos pasos sencillos.

Recomendaciones para el registro

El coordinador de la CNBBBJ compartió algunos consejos básicos para no tener contratiempos durante el trámite:

No olvides que la fecha límite es el 30 de septiembre.

Crea con anticipación tu cuenta Llave MX.

Verifica que tu CURP esté certificada.

De esta manera, las familias que cumplan con los requisitos podrán asegurar este apoyo económico para sus hijos antes de que concluya el plazo.

