Mundial 2026 para millonarios, estos son los costos para los paquetes de comida

El periodista deportivo David Medrano reveló en redes sociales el costo de los paquetes de comida “super VIP” para los propietarios de palcos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, los cuales oscilarán entre 6 mil y 300 mil pesos; cada paquete incluye ciertos platillos, y el precio varía según la selección.Asimismo, el periodista mencionó que los dueños de palcos no podrán ingresar comida, como ocurre normalmente en los partidos de futbol. Por otro lado, la FIFA ofrecerá paquetes de comida en cada partido.Entre el menú que mencionó Medrano el video, destaca:Un paquete de:Otro paquete incluye:La FIFA dio a conocer el calendario oficial del Mundial 2026, con las fechas y sedes de los encuentros. El torneo arrancará el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca, en México, y concluirá el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS