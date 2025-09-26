Mundial 2026 para millonarios, estos son los costos para los paquetes de comida

El periodista deportivo David Medrano reveló en redes sociales el costo de los paquetes de comida “super VIP” para los propietarios de palcos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, los cuales oscilarán entre 6 mil y 300 mil pesos; cada paquete incluye ciertos platillos, y el precio varía según la selección.

Asimismo, el periodista mencionó que los dueños de palcos no podrán ingresar comida, como ocurre normalmente en los partidos de futbol. Por otro lado, la FIFA ofrecerá paquetes de comida en cada partido.

Un costoso menú en el Mundial 2026

Entre el menú que mencionó Medrano el video, destaca:

Un paquete de:

Papas fritas

Bolsas de nueces

1 brownie de chocolate

6 cervezas —por 6 mil pesos—

Otro paquete incluye:

Una tabla de carnes frías

12 sándwiches vegetarianos

12 sándwiches de brisket

12 hamburguesas

1 orden de alitas

2 botellas de licor

24 refrescos

24 aguas

24 cervezas —en 300 mil pesos por partido—

¿Cuándo inicial el Mundial 2026?

La FIFA dio a conocer el calendario oficial del Mundial 2026, con las fechas y sedes de los encuentros. El torneo arrancará el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca, en México, y concluirá el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos.

