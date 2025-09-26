IDEFT y ¡Vamos Sí! ofrecen capacitación a delegados en gestión sindical

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y la organización sindical Vamos Sí realizaron la jornada de capacitación “Habilidades para la gestión sindical”, un espacio diseñado para fortalecer el liderazgo y las competencias de los representantes gremiales.

Durante el encuentro se ofrecieron talleres sobre comunicación asertiva, relaciones interpersonales, atención al conflicto, técnicas de negociación y calidad en la atención, con el objetivo de profesionalizar la labor sindical y mejorar los servicios que los trabajadores brindan a la sociedad.

El director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, destacó que la institución mantiene su compromiso de acompañar a las organizaciones sindicales con herramientas de formación que contribuyan a la defensa de los derechos laborales y a una gestión más eficiente.

En la jornada también participaron directivos del instituto, así como líderes sindicales de distintos sectores, entre ellos Alejandro García Hernández, secretario general de la CROM Jalisco; José Luis Sahagún Florido, del Sindicato Nacional Cervecero; y Raymundo Gaytán Martínez, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Pintura y Productos Químicos.

Con estas acciones, el IDEFT refuerza su papel como aliado estratégico de los gremios, en línea con la política del Gobierno de Jalisco de impulsar la capacitación como motor de desarrollo laboral y social.

YC