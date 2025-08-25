El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció nublado y con una ligera lluvia este lunes 25 de agosto y el pronóstico prevé que estas seguirán, pero sobre todo por la noche. Estos son los detalles del tiempo:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en sierras de Nayarit, Jalisco y Michoacán; ambiente fresco a templado, siendo cálido en el sur de Michoacán y en costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias puntuales intensas en Jalisco , así como en el norte y centro de Nayarit; y puntuales muy fuertes en Colima y Michoacán; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas, y con posibles granizadas en zonas altas de Nayarit, Jalisco y Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara este día cielo parcialmente cubierto. No se descarta la probabilidad de lluvias dispersas desde el amanecer. Probabilidad de chubascos puntuales con actividad eléctrica por la tarde y hacia la noche . Las temperaturas máximas serán entre 24-26 °C y las mínimas de entre 15-18 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

06:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 23 °C 07:00 PM 35% de probabilidad de lluvia 22 °C 08:00 PM 21% de probabilidad de lluvia 20 °C 09:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 20 °C 10:00 PM 19% de probabilidad de lluvia 19 °C 11:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 19 °C 12:00 AM 43% de probabilidad de lluvia 18 °C

La lluvia es muy probable en Guadalajara este lunes, pero es mayor al caer la noche .

Clima nacional

Se forma la tormenta tropical “Juliette” bastante alejada de las costas del Pacífico mexicano y mantendrá una trayectoria mar adentro.

Por otro lado, el paso de dos ondas tropicales por el sur del país en combinación con importante ingreso de humedad estará favoreciendo precipitaciones en forma de chubascos y tormentas finalizando la jornada del día de hoy en buena parte del centro, sur, occidente, bajío, sureste y altiplano de México.

Además, el Monzón de Norteamérica, muy activo esta semana, traerá lluvias importantes en estados del noroeste.

De manera particular, para el estado de Jalisco esperamos un lunes con chubascos y tormentas eléctricas finalizando la tarde, algunas de ellas puntualmente intensas .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA