El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, dio a conocer esta mañana del lunes 25 de agosto que un nuevo ciclón tropical se ha formado en el océano Pacífico.

El SMN informó que la depresión tropical Diez-E se ha intensificado a la tormenta tropical "Juliette", el número 10 de la temporada .

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón se localiza a 705 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur . Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (290°) a 20 km/h.

Los vientos máximos sostenidos que tiene son de 65 km/h y las rachas de 85 km/h.

Se esperan Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur.

Por el momento, de acuerdo a las proyecciones, "Juliette" no representa peligro para territorio mexicano .

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas del estado mencionado por oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en dicha entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA