Al menos ocho estados de la República Mexicana tendrán lluvias puntuales intensas este lunes 25 de agosto, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Para hoy, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales intensas en el norte y centro de Nayarit; centro y sur de Sinaloa y oeste de Durango; puntuales muy fuertes en Sonora y Chihuahua; y puntuales fuertes en Baja California Sur y Baja California.

Una vaguada en altura, en combinación con inestabilidad atmosférica en el noreste de México, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por su parte, un canal de baja presión que se extenderá en la Mesa del Norte y Mesa Central, y el ingreso de aire húmedo proveniente del golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas; y lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

El paso de onda tropical núm. 25 sobre el sur del territorio nacional originará lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y el flujo de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionará lluvias puntuales intensas en Jalisco ; y puntuales muy fuertes en Michoacán y Colima.

La entrada de aire húmedo del mar Caribe en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, así como la aproximación e ingreso por la tarde de la nueva onda tropical núm. 26 a la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales intensas en el sur y oeste de Chiapas, oeste de Tabasco, norte y este de Oaxaca, así como en el sur de Veracruz; lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y puntuales fuertes en Quintana Roo y Yucatán.

La tormenta tropical “Juliette”, situada al sur de la península de Baja California, generará oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur .

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso en zonas de Baja California Sur y Sonora, llegando a ser extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Nayarit (norte y centro), Jalisco, Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur y oeste). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

