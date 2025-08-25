Llaman a crear ciudades con calidad de vida, armónicas, humanas y sustentables

Con la participación de académicos y especialistas, esta mañana del 25 de agosto fue inaugurado el foro Habitat Latam Guadalajara 2025 "Ciudades que Sienten".

El foro es un espacio que busca promover y proyectar a las ciudades en América Latina. Karla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), dijo que las ciudades que sienten, las que saben trabajar con los datos, con la calle, con la escucha social y con los modelos urbanísticos, con las comunidades y con los expertos.

"Generan mujeres y hombres que, a su vez, sienten la ciudad, la incorporan a su identidad y a su idea de mundo, encarnan una forma de ser y un saber hacer y, por supuesto, en algunos casos nos llevan por el mundo", comentó

La rectora dijo que se debe discutir el diálogo y la reflexión entre el gobierno, empresas, sociedad civil y universidades.

"Estamos aquí para debatir el diseño y la construcción de entornos urbanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Es esta, entonces, una oportunidad para imaginar ciudades armónicas y humanas, ciudades sensibles, ciudades que sienten", dijo Planter.

Durante su discurso, la Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, dijo que Guadalajara es un espacio donde se viven todos los días retos que enfrenta la humanidad y que desafían a resolverlos.

"Ciudades que nos implican pensar en la agenda de migración, ciudades que necesitamos poner al frente los retos de la gestión integral del agua para poderle dar vida a las personas, retos como la movilidad, retos de vivienda", dijo.

El especialista Carlos Moreno explicó que los principales retos que deben atender las ciudades son: la calidad de vida y el bienestar.

"Esto en el siglo XXI significa ofrecer, frente al cambio climático, frente a la pobreza, la desigualdad y las dificultades sociales, una ciudad de bienestar donde la proximidad juega un papel mayor, reconstruir la proximidad que construimos en otras épocas para que los barrios y los vecindarios ofrezcan esa calidad de vida que tanto esperamos", sostuvo.

