Lluvias en la ZMG provocan caos vial, vehículos varados e inundaciones

La lluvia de esta mañana y tarde en la Zona Metropolitana de Guadalajara ha ocasionado caos vehicular, carros varados e inundaciones en avenidas y pasos a desnivel. Además, varias personas han sido rescatadas de sus automóviles por autoridades debido a la intensidad de la corriente que corre por las vialidades.

En las avenidas López Mateos y Moctezuma, en Zapopan, elementos de la Policía Vial estatal auxiliaron a una familia que quedó varada en medio del flujo vehicular al interior de su vehículo. En las calles Ecónomos y Tchaikovsky dos adultos mayores fueron rescatados del interior de su automóvil luego de que quedaron atrapados al interior por la corriente.

En este mismo punto, una unidad de transporte público quedó varada por el nivel de agua que alcanzó la inundación. 43 pasajeros fueron evacuados por elementos viales.

En Beethoven y Patria, en la colonia Estancia, también se registraron inundaciones con vehículos varados. En este punto no se reportó el rescate de conductores, así como en las inmediaciones de Plaza del Sol. Asimismo, en la zona de la Unidad Administrativa Las Águilas se reportaron coches varados y caos vehicular.

En tanto, López Mateos está colapsado con dirección a Plaza del Sol. Se recomienda evitar la vialidad y tomar rutas alternas. La Policía Vial del Estado informó que se mantienen cierres viales por inundación en el túnel de avenida Mariano Otero y Periférico, López Mateos y Mariano Otero, Lázaro Cárdenas y Chapalita y Lázaro Cárdenas y Mandarina.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronostica que continuarán las lluvias y tormentas eléctricas durante el transcurso de la tarde en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en Jalisco. Por su parte, el sitio Meteored estima precipitaciones débiles durante la noche en la ciudad.

SV