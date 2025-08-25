Las lluvias seguirán siendo una constante en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este martes 26 de agosto. Estos son los detalles del pronóstico de precipitaciones:

Meteored prevé para Guadalajara este martes cielos nubosos con chubascos tormentosos principalmente . Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de noroeste, con rachas que podrán llegar hasta 25 km/h por la tarde.

La probabilidad de lluvia para Guadalajara el martes es del 90 por ciento . Esta posibilidad continuará durante la semana, que se prevé también llena de precipitación.

Clima en Guadalajara para el martes

02:00 horas Lluvia débil (60% de probabilidad de lluvia) 18 °C 05:00 horas Lluvia débil (50% de probabilidad de lluvia) 17 °C 08:00 horas Parcialmente nuboso 18 °C 11:00 horas Parcialmente nuboso 22 °C 14:00 horas Parcialmente nuboso 25 °C 17:00 horas Tormenta (80% de probabilidad de lluvia) 21 °C 20:00 horas Lluvia débil (70% de probabilidad de lluvia) 19 °C 23:00 horas Lluvia débil (50% de probabilidad de lluvia) 18 °C

La posibilidad de que las lluvias se presenten en Guadalajara el martes son mayores en la madrugada y por la tarde, después de las 05:00 pm, y en la noche .

Clima nacional del martes 26 al jueves 28 de agosto de 2025

El monzón mexicano, en interacción con divergencia, ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos y lluvias fuertes en Baja California y Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional en interacción con una circulación de baja presión en altura sobre el norte y noreste del país, con la onda tropical núm. 25, que se desplazará sobre el sur, centro y occidente de México; además de inestabilidad atmosférica, originarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país; y con posible caída de granizo en el noreste, centro y occidente del territorio nacional.

Un canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana, interactuará con otra circulación de baja presión en altura, inestabilidad atmosférica y con una nueva onda tropical (núm. 26), que se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, por lo que se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

