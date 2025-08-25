CFE: así puedes descargar GRATIS tu recibo de luz sin hacer la fila

Si aún no recibes tu boleta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya sea en físico o por correo electrónico, no hay motivo para preocuparse. Existen alternativas prácticas y sin costo que permiten obtener el comprobante fácilmente desde cualquier dispositivo.

A continuación, te explicamos las formas más rápidas y sencillas para acceder a tu recibo de luz, ya sea desde el portal oficial o a través de la aplicación móvil de la CFE.

Descarga tu recibo desde el portal oficial de la CFE

Ingresa a la página www.cfe.mx

Si ya cuentas con un usuario registrado, accede con tu correo y contraseña. En caso contrario, da clic en “Regístrate” y completa el formulario con tus datos personales y la información de tu último recibo.

En caso contrario, da clic en y completa el formulario con tus datos personales y la información de tu último recibo. Una vez dentro de tu cuenta, en el menú principal o en la sección “Mi cuenta”, selecciona la opción “Consulta tu recibo”.

Presiona el botón “Descargar PDF” para guardar el archivo en tu computadora o celular.

El proceso es completamente gratuito y te permitirá tener tu recibo disponible sin necesidad de esperar la versión impresa.

Consulta tu recibo con la app “CFE Contigo”

Otra alternativa es utilizar la aplicación CFE Contigo, disponible en las tiendas de aplicaciones móviles. Solo tienes que seguir estos pasos:

Descarga la app en tu dispositivo e ingresa a la opción “Registrarse”.

Llena los campos solicitados: nombre, apellidos, correo electrónico y número de contacto.

Crea una contraseña segura y confirma tu registro desde el enlace enviado a tu correo electrónico.

En la pantalla principal, dirígete a la sección “Recibos” y selecciona “Añadir servicio”.

A partir de ese momento, tu recibo se actualizará automáticamente cada mes y podrás consultarlo en cualquier momento.

Con esta aplicación, ya no es necesario hacer filas ni esperar la entrega física, ya que toda la información queda disponible de forma digital y accesible desde tu teléfono.

