CFE: así puedes descargar GRATIS tu recibo de luz sin hacer la fila

Si aún no recibes tu boleta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya sea en físico o por correo electrónico, no hay motivo para preocuparse. Existen alternativas prácticas y sin costo que permiten obtener el comprobante fácilmente desde cualquier dispositivo.A continuación, te explicamos las formas más rápidas y sencillas para acceder a tu recibo de luz, ya sea desde el portal oficial o a través de la aplicación móvil de la CFE.El proceso es completamente gratuito y te permitirá tener tu recibo disponible sin necesidad de esperar la versión impresa.Otra alternativa es utilizar la aplicación CFE Contigo, disponible en las tiendas de aplicaciones móviles. Solo tienes que seguir estos pasos:A partir de ese momento, tu recibo se actualizará automáticamente cada mes y podrás consultarlo en cualquier momento.Con esta aplicación, ya no es necesario hacer filas ni esperar la entrega física, ya que toda la información queda disponible de forma digital y accesible desde tu teléfono.BB