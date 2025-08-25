Gas Bienestar, creado en 2021 por la administración federal, nació con la finalidad de frenar la especulación en el mercado del gas LP, garantizar una distribución segura y aliviar el gasto en los hogares. Actualmente, su cobertura se concentra principalmente en la Ciudad de México.

Este programa, respaldado por el Gobierno de México, tiene como meta ofrecer a las familias una opción más justa y accesible en el suministro de gas LP. Como parte de su operación regular, dio a conocer las tarifas que estarán vigentes del 25 al 30 de agosto de 2025; los precios se mantienen en un rango competitivo frente a las compañías privadas, con la intención de asegurar que los hogares capitalinos y de la zona metropolitana dispongan de una alternativa confiable y asequible.

Costo del Gas Bienestar en la semana del 25 al 30 de agosto

Estos precios reflejan el compromiso de proporcionar un energético esencial a costos accesibles dentro de los límites establecidos por la Comisión Nacional de Energía.

-Gas en envase de 20 kg: $390

-Gas en envase de 30 kg: $585

-Envase vacío de 20 kg: $1,825

-Envase vacío de 30 kg: $2,240

-Envase de 20 kg con gas: $2,215

-Envase de 30 kg con gas: $2,825

Estos precios se mantienen dentro de los topes máximos establecidos por las autoridades regulatorias, como parte de la estrategia de Gas Bienestar para ofrecer un servicio de calidad con cilindros supervisados y sellos de garantía que aseguren el 100% del contenido.

¿Cómo pedir Gas Bienestar?

Solicitar el suministro de Gas Bienestar es un proceso sencillo y accesible. A través de su cuenta de X, este programa informó que la única manera de solicitar la venta de cilindros es por pedido.

La empresa, que opera con camiones equipados con tecnología avanzada para garantizar seguridad y localización, invita a los consumidores a contactar al centro de ayuda al número 800 427 2222 para cualquier consulta o servicio.

@GasBienestar_MX

YC