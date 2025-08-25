La ciudad de Manizales, capital de la provincia de Caldas, Colombia, recibió el Premio "Ciudades para la vida" otorgado por Hábitat LATAM Guadalajara 2025 como referente de planeación urbana en América Latina por su planeación urbana sostenible y transformación territorial.

En el evento realizado en el Conjunto Santander se reconoció a la capital de Caldas como una región clave en la construcción de ciudades más equitativas, resilientes e innovadoras, con iniciativas concretas que responden a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

"Agradezco en nombre de ellos por exaltar una ciudad resiliente y potente que sabe que aún le falta mucho por mejorar pero que sabe que es mucho lo caminado hacia la sostenibilidad y la superación de un sinnúmero de retos que tienen una ciudad como cualquiera de nuestras ciudades en la época actual", dijo el alcalde de Manizales, Jorge Rojas Giraldo, al recibir el galardón durante la inauguración del encuentro.

Manizales es un referente de planeación urbana en Colombia y América Latina por su capacidad para articular esfuerzos entre la academia, el sector productivo, la sociedad civil y las instituciones públicas.

El alcalde sostuvo que Manizales ha sido una ciudad que cuenta con una tradición de cuidado en sus políticas públicas, lo que se suma a las características turísticas y urbanas propias de la región cafetalera de Colombia.

"Agradezco en nombre de cada manizaleño, de cada funcionario público, de cada emprendedor y empresario, de los taxistas de mi ciudad, de los que se levantan todos los días para trabajar y hacer una mejor ciudad", precisó.

Durante la ceremonia también se resaltó que Manizales es una ciudad con más de 459 mil habitantes y un ecosistema universitario reconocido por la Unesco, que la cataloga como "Ciudad del Aprendizaje".

También es considerada como una ciudad líder en educación, investigación y calidad de vida, con 91 por ciento de la ciudadanía satisfecha de vivir en esa ciudad, y ha sido reconocida con el quinto lugar nacional en el Índice de Competitividad de Ciudades y la ciudad con mejor calidad de vida en Colombia.

"Somos las ciudades, en mí país por ejemplo, quienes estamos dinamizando la economía, quienes hacemos las inversiones necesarias para superar los problemas de nuestros ciudadanos, ahora el compromiso es con la continuidad de las políticas públicas desde el centro del ser, desde el hábitat y el desarrollo sostenible", añadió.

Además, la ciudad de Mérida, México, obtuvo el segundo lugar y, el tercer lugar, la ciudad de Mendoza, Argentina. Las tres ciudades destacan entre las más de 15 mil ciudades evaluadas en toda América Latina por sus proyectos e investigaciones orientados a la transformación urbana regional y sostenible.

El Premio "Ciudades para la Vida", promovido por la UdeG y ONU-Hábitat, busca visibilizar y celebrar a las urbes que han liderado procesos de transformación urbana que mejoran la calidad de vida, fomentan la sostenibilidad ambiental y fortalecen el tejido social.

La evaluación fue realizada por el Comité Científico de la UdeG en colaboración con expertos del Instituto de Ciudades (IN-Ciudades); el Instituto de Investigación en Movilidad Urbana Sustentable (IIMUS); el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno (IIPPG), y el Laboratorio Ciencia de la Ciudad de la Red City Science del MIT (Massachusetts Institute of Technology).

