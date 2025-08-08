Para este viernes, el sitio especializado Meteored prevé que predomine en la Ribera de Chapala una combinación de Sol y nubes, y es posible que se presenten lluvias durante la tarde.

Clima Ribera de Chapala HOY viernes 8 de agosto de 2025

Ajijic

De acuerdo con Meteored, Ajijic cuenta con un 80% de probabilidad de lluvia para el día de hoy. Esta posibilidad se concentra especialmente en horas dela tarde:

Hora Probabilidad de lluvia 9:00 30% 17:00 60% 20:00 60%

Durante la mayor parte del día predominará una combinación de nubes y claros. Además, se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 19°.

Jocotepec

Este viernes Jocotepec despierta con un cielo parcialmente cubierto, aunque se espera que con el transcurso de las horas predomine una mezcla de Sol y nubes, con probabilidad de lluvias vespertinas:

Hora Probabilidad de lluvia 14:00 40% 17:00 60%

Se prevé una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 16.

Chapala

De igual forma, en Chapala se presentará una combinación de nubes y claros, y posibles lluvias ligeras en la tarde.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 50% 20:00 60%

Se prevé una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

En Ocotlán se pronostica un cielo parcialmente nublado durante mayor parte del día. En la tarde, alrededor de las 17:00 horas, existe un 70% de probabilidad de que se presente una tormenta con actividad eléctrica.

En cuanto a temperatura, se espera una máxima de 26° C y una mínima de 16°.

