A esta hora es posible que llueva en la Ribera de Chapala

De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, en algunas zonas de la Ribera de Chapala se espera lluvia este viernes

Conoce el pronóstico del clima de la Ribera de Chapala para este miércoles 6 de agosto. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Para este viernes, el sitio especializado Meteored prevé que predomine en la Ribera de Chapala una combinación de Sol y nubes, y es posible que se presenten lluvias durante la tarde.

Clima Ribera de Chapala HOY viernes 8 de agosto de 2025

Ajijic

De acuerdo con Meteored, Ajijic cuenta con un 80% de probabilidad de lluvia para el día de hoy. Esta posibilidad se concentra especialmente en horas dela tarde:

Hora Probabilidad de lluvia
9:00 30%
17:00 60%
20:00 60%

Durante la mayor parte del día predominará una combinación de nubes y claros. Además, se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 19°.

Jocotepec

Este viernes Jocotepec despierta con un cielo parcialmente cubierto, aunque se espera que con el transcurso de las horas predomine una mezcla de Sol y nubes, con probabilidad de lluvias vespertinas:

Hora Probabilidad de lluvia
14:00 40%
17:00 60%

Se prevé una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 16.

Chapala

De igual forma, en Chapala se presentará una combinación de nubes y claros, y posibles lluvias ligeras en la tarde.

Hora Probabilidad de lluvia
17:00 50%
20:00 60%

Se prevé una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

En Ocotlán se pronostica un cielo parcialmente nublado durante mayor parte del día. En la tarde, alrededor de las 17:00 horas, existe un 70% de probabilidad de que se presente una tormenta con actividad eléctrica.

En cuanto a temperatura, se espera una máxima de 26° C y una mínima de 16°.

