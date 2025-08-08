El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refirió que los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical “Ivo” —la cual se localizó a 275 kilómetros) al sur de Cabo San Lucas y a 420 km al oeste de Cabo Corrientes—; el monzón mexicano; inestabilidad atmosférica; canales de baja presión y el ingreso de humedad del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico; traerán lluvias puntuales muy fuertes, con una acumulación de agua de de 50 a 75 milímetros, en los estados de Durango, Sinaloa y Jalisco. En Puerto Vallarta, se pronostica una breve caída de chubascos.

¿Lloverá hoy 8 de agosto en Puerto Vallarta?

En la metrópoli vallartense y, de acuerdo con la cadena del clima, Meteored, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán de los 30 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Sureste que correrán a 19 km/h. Se espera una precipitación de chubascos después de las 01:00 de la tarde, con una acumulación de agua de 0.6 milímetros en el 70% de su región.

02:00 PM Lluvia (30%) 04:00 PM Lluvia (30%) 05:00 PM Lluvia (40%)

Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco tendrá, sobre todo, lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

Con información del SMN, IAM y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO