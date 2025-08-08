El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refirió que los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical “Ivo” —la cual se localizó a 275 kilómetros) al sur de Cabo San Lucas y a 420 km al oeste de Cabo Corrientes—; el monzón mexicano; inestabilidad atmosférica; canales de baja presión y el ingreso de humedad del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico; traerán lluvias puntuales muy fuertes, con una acumulación de agua de de 50 a 75 milímetros, en los estados de Durango, Sinaloa y Jalisco. En Puerto Vallarta, se pronostica una breve caída de chubascos.En la metrópoli vallartense y, de acuerdo con la cadena del clima, Meteored, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán de los 30 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Sureste que correrán a 19 km/h. Se espera una precipitación de chubascos después de las 01:00 de la tarde, con una acumulación de agua de 0.6 milímetros en el 70% de su región.Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco tendrá, sobre todo, lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.Con información del SMN, IAM y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO