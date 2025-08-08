Cuatro de los cinco colombianos que fueron reportados como desaparecidos en días pasados se encuentran en su país natal.

La Fiscalía de Jalisco informó que solicitó pruebas de vida para constatar la localización de las personas desaparecidas.

Esto luego que se recibieran imágenes de tres personas que permanecían como desaparecidas desde el 25 de julio. De una más se confirmó la información tras recibir un itinerario de vuelo internacional.

"La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas recibió imágenes de tres personas de nacionalidad colombiana que no se habían localizado desde el 26 de julio de este año, pero que ya estarían con sus familiares. Además, una cuarta víctima también estaría en su país de origen, de acuerdo con un itinerario de vuelo internacional", se informó en un comunicado.

El caso fue reportado luego que el 25 de julio desapareciera Alexander Sepúlveda Villada en una plaza de Santa Anita, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Ese mismo día fueron privados de la libertad Julián Andrés y Maryeline, esto en el fraccionamiento Altara, del mismo municipio. Luego se supo que eran otros dos colombianos con reporte de desaparición, pero de ellos no se informaron más datos.

Por lo tanto, personal de la Fiscalía llevó a cabo cateos en fincas de aquel municipio para dar con el paradero. Sin embargo, las cinco personas fueron liberadas, según informó la Fiscalía estatal el jueves pasado.

Y al recibir los resultados y pruebas obtenidas, la investigación causó baja respecto de estas personas.

MV