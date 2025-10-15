Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 7 que se desplaza sobre el noroeste de México; una circulación ciclónica en altura que avanza por el oriente, centro y noreste mexicano; junto a inestabilidad atmosférica y el posible ciclón tropical “Sonia”, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Jalisco, Michoacán, y Guerrero, además de otras latitudes. En Puerto Vallarta se espera la caída de chubascos tormentosos.

A esta lloverá hoy, 15 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá casi cubierto, además de temperaturas que oscilarán de los 30 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 28 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 5.6 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:

01:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 mm 05:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 1 mm 08:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.3 mm

También se reporta oleaje de 1.5 a 2.5 metros en los litorales de Jalisco.

¿Dónde se halla el posible ciclón tropical, "Sonia”?

El SMN reportó hoy, en punto de las 06:00 horas, que la zona de baja presión mantiene 40% de probabilidad para generar un ciclón tropical en 48 horas. Esta se localiza a 450 kilómetros al sur-sureste de Puerto Ángel, en Oaxaca. En caso de evolucionar a ciclón tropical, llevaría por nombre “Sonia” y sería la tormenta número 17 de la región del Pacífico.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO