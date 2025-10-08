Miércoles, 08 de Octubre 2025

Dólar avienta al peso mexicano; tipo de cambio esta mañana

La moneda mexicana amanece en este ombligo de la semana siendo aventada por el dólar; este es su valor

Por: Ámbar Orozco

Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar; de momento, el peso ha sido aventado por este. ESPECIAL / Canva

El dólar despierta, este miércoles 8 de octubre, aventando al peso mexicano debido a su fortalecimiento generalizado a pesar de que transcurre el séptimo día de cierre del gobierno de los Estados Unidos.

A las primeras horas de este día —07:32 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en los mercados internacionales en 18.36 pesos por dólar, lo que representa una ligera depreciación con el cierre del martes. Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 18.3762 pesos por dólar. 

Otras divisas

Según apuntan los analistas, la pérdida del peso está circunscrita a las turbulencias que hay actualmente en el  En lo que va de 2025, el peso mexicano acumula una apreciación del 11.20 por ciento.

Hoy, las dieciséis principales divisas monitoreadas por Bloomberg presentan bajas frente al dólar, siendo el euro y el yen japonés las monedas que acumulan su tercera pérdida diaria consecutiva.

Tipo de cambio en los principales bancos de México, hoy 8 de OCTUBRE de 2025

Banco Se vende Se compra
Banco Azteca   16.90 18.84
BBVA  17.54 18.67
Banorte 17.15  18.75
Banamex     17.78  18.87

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar. 

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

