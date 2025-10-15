Guadalajara, la capital de Jalisco, es una ciudad llena de historia, tradición y leyendas. Entre sus calles del Centro Histórico y antiguas casonas en zonas aledañas se esconden relatos que, con el paso del tiempo, se han vuelto parte del imaginario tapatío.

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), te prestamos una lista de los puntos más terroríficos en la urbe, esos sitios donde se dice que el misterio, los espíritus y los sucesos inexplicables conviven con la vida cotidiana .

Lugares más terroríficos de Guadalajara según la Inteligencia Artificial

El Panteón de Belén

Uno de los sitios mencionados por la IA es el Panteón de Belén, considerado el epicentro de las leyendas urbanas de Guadalajara. Este antiguo cementerio, ubicado cerca del Centro Histórico, colecciona historias de monjes, vampiros y apariciones que han sido narradas por muchos años. De noche, su arquitectura neogótica y sus esculturas cubiertas por el musgo crean un ambiente digno de una película de terror.

Hospital Civil Viejo

Otro sitio que aparece en la lista es el Hospital Civil Viejo, localizado a un par de cuadras del panteón, donde muchos aseguran haber visto sombras y escuchado lamentos en los pasillos abandonados. Los relatos hablan de almas que quedaron atrapadas entre los muros de lo que alguna vez fue uno de los centros médicos más importantes del occidente del país.

La Casa de los Perros

La Casa de los Perros, ubicada en el Paseo Alcalde, también es señalada por la IA como uno de los lugares más embrujados. La historia cuenta que a principios del siglo XX, el comerciante de café don Jesús Flores vivía en una casona del centro de Guadalajara, donde tras casarse con una joven llamada Ana González mandó colocar dos esculturas de perros traídas desde Nueva York como símbolo de fidelidad. Tras su muerte, Ana rompió la promesa de rezar por él cada año y la casa fue abandonada, dando origen a una leyenda: quien rezara un novenario en su mausoleo a medianoche y solo con una vela obtendría la propiedad. Muchos lo intentaron, pero las voces y apariciones los hicieron huir. Con el tiempo, el edificio pasó por varios dueños hasta que el Ayuntamiento lo convirtió en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, aunque aún se dice que los perros siguen custodiando la casa.

Ex Convento del Carmen y Teatro Degollado

El Ex Convento del Carmen y el Teatro Degollado también figuran entre los sitios con más reportes paranormales. Trabajadores y visitantes han contado que durante la madrugada se escuchan pasos y voces, incluso cuando el recinto está completamente vacío.

Estos lugares, más allá del miedo, forman parte de la riqueza cultural y legendaria de Guadalajara. Visitar cada uno de ellos, especialmente durante octubre con motivo del Halloween o en vísperas del Día de Muertos en noviembre, es una experiencia que mezcla historia, misterio y tradición. Según la IA, la ciudad sigue siendo uno de los destinos más fascinantes de México para quienes disfrutan del turismo de leyendas y lo paranormal.

