Luego de sostener un diálogo con funcionarios del Gobierno federal productores de maíz —que desde ayer se manifestaban en la autopista Guadalajara México— acordaron liberar desde la madrugada la caseta de Ocotlán y la carretera de Atotonilco, sin embargo, aún se mantiene la manifestación en el kilómetro 40 en el acceso sur a Guadalajara, por la Avenida López Mateos. Los funcionarios prometieron sostener un diálogo con los productores este viernes.

Desde la mañana del miércoles, más de mil productores tomaron la caseta de Ocotlán en demanda de un mejor precio del grano. Ricardo Hernández, uno de los líderes de productores, explicó que decidieron tomar la caseta de Ocotlán porque las autoridades no han escuchado sus peticiones y seguirán así toda la noche.

“Nosotros como también está cerrado La Barca y Ecuandureo la vamos a mantener cerrada, abrimos una hora para que saliera la gente porque había niños y ya se había acabado el agua y la comida, no hay nada, entonces no nos queda más de que esperar”, afirmó.

El productor lamentó que no haya voluntad política por parte de las autoridades federales. “No nos han mandado ningún representante, no han venido a negociar, no han dicho nada”, subrayó.

En el trascurso de la tarde muchos productores se retiraron a comer, pero aseguran que van a regresar. Además de la toma de la caseta de Ocotlán, se registraron manifestaciones de productores en el ingreso Sur de la ciudad, en el kilómetro 40 y en Atotonilco el Alto.

Aparte de Jalisco, el paro de maiceros se registró en otros estados como Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, donde los productores piden un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada del grano.

