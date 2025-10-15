El Aeropuerto de Guadalajara pide a usuarios salir con anticipación ante protestas

Debido a las protestas que mantienen agricultores maiceros, que tienen tomadas distintas vías de comunicación de la entidad, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara emitió un comunicado para instar a las y los usuarios a salir con anticipación si es que necesitan llegar a la terminal aeroportuaria.

" Atención pasajeros: Se han registrado bloqueos carreteros en distintos puntos de Jalisco, incluyendo la zona del Macrolibramiento y otras rutas clave de ingreso a la ciudad. Aunque el acceso inmediato al Aeropuerto de Guadalajara se encuentra abierto, el tráfico en los alrededores ha sido severamente afectado, lo que ha dificultado el traslado desde varios municipios hacia la terminal aérea ", señaló en el comunicado.

Comunicado emitido por el recinto aeroportuario en Jalisco. FB / Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Ante ello, pidió a quienes tienen algún vuelo programado, o quienes requieran llegar a sus instalaciones, que salgan " con mucha anticipación ", además de que mantengan el monitoreo el tránsito con aplicaciones en tiempo real y se mantengan informados mediante sus redes oficiales y medios locales para llegar a tiempo a la terminal.

Los cierres por la protesta se mantienen, teniendo el tráfico detenido por la avenida López Mateos - Carretera a Morelia desde Las Cuatas hasta el entronque de "El 40", continuando por la Carretera Federal 40 hacia Acatlán y por la Autopista a Colima hasta Zacoalco de Torres.

En el caso del Macrolibramiento, el cierre abarca desde la Carretera a Morelia hasta la Carretera a Chapala, pasando por la caseta de cobro Chapala.

