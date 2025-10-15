Una zona de baja presión podría avanzar y formar la tormenta tropical “Sonia”, el ciclón número 18 de la temporada. Pero aunque aún no se forma como tal, el fenómeno natural ya trae estragos para diversas zonas del país. Aquí los detalles:

Este día , canales de baja presión sobre el interior del país, una circulación ciclónica en altura que se desplazará gradualmente por oriente, centro y noreste mexicano, además de divergencia en altura, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

Asimismo, el ingreso de humedad procedente de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano, generarán lluvias muy fuertes en el sur y sureste del país, con puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas .

A partir del del jueves 16 al sábado 18 de octubre de 2025, el sistema frontal núm. 7 recorrerá el norte y noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical mantendrá fuertes rachas, lluvias y chubascos en las regiones mencionadas.

Una la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará sobre el sur y sureste de México , ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como en el centro del país, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Se mantendrá el ingreso de humedad de ambos océanos hacia el oriente, sureste y península de Yucatán, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA