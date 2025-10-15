De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 15 de octubre, canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con una circulación ciclónica en altura que se desplazará gradualmente por oriente, centro y noreste mexicano, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

Asimismo, se prevé lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.

Lluvias en CDMX hoy, 15 de octubre

Por otro lado, en Ciudad de México (CDMX), en el horario de la tarde se pronostica ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias con chubascos y descargas eléctricas en el Estado de México (suroeste) y lluvias aisladas en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 21 a 23 °C.

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, te decimos el pronóstico del clima de hoy, 14 de octubre en CDMX.

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia 9:00 14° Nubes y claros 10:00 16° Nubes y claros 11:00 17° Nubes y claros 12:00 19° Nubes y claros 13:00 20° Nubes y claros 14:00 20° Nubes y claros 15:00 21° Nubes y claros 16:00 21° Parcialmente nuboso 17:00 20° Parcialmente nuboso 18:00 18° Parcialmente nuboso 19:00 17° Parcialmente nuboso 20:00 15° Parcialmente nuboso 21:00 14° Nubes y claros 22:00 14° Nubes y claros 23:00 13° Nubes y claros

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

