Miércoles, 15 de Octubre 2025

¿Lluvia HOY, 15 de octubre, en CDMX? Este es el pronóstico del clima

El día de hoy, 15 de octubre, se pronostica probabilidad de lluvias aisladas en CDMX

Por: Anel Solis

De acuerdo con el pronóstico del clima de hoy, 15 de octubre, se prevé lluvias aisladas en CDMX. SUN/ ARCHIVO

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 15 de octubre,  canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con una circulación ciclónica en altura que se desplazará gradualmente por oriente, centro y noreste mexicano, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas. 

Asimismo, se prevé lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.

Lluvias en CDMX hoy, 15 de octubre

Por otro lado, en Ciudad de México (CDMX), en el horario de la tarde se pronostica ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias con chubascos y descargas eléctricas en el Estado de México (suroeste) y lluvias aisladas en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 21 a 23 °C. 

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, te decimos el pronóstico del clima de hoy, 14 de octubre en CDMX. 

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia
9:00 14° Nubes y claros
10:00 16° Nubes y claros
11:00 17° Nubes y claros
12:00 19° Nubes y claros
13:00 20° Nubes y claros
14:00 20° Nubes y claros
15:00 21° Nubes y claros
16:00 21° Parcialmente nuboso
17:00 20° Parcialmente nuboso
18:00 18° Parcialmente nuboso
19:00 17° Parcialmente nuboso
20:00 15° Parcialmente nuboso
21:00 14° Nubes y claros
22:00 14° Nubes y claros
23:00 13° Nubes y claros

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

