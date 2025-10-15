Hace unos días, en redes sociales circuló un video que mostraba como el restaurante flotante El Atracadero en Tuxpan era arrastrado por las fuertes corrientes luego de las tormentas que inundaron varias partes de Veracruz.

El Atracadero fue fundado en el año de 1979 y se encontraba ubicado en la zona del bulevar Reyes Heroles en Tuxpan y aún no se sabe si será recuperado. Sin embargo, tras el paso de "Priscilla" y "Raymond", el río Tuxpan sufrió un desbordamiento que provocó que el restaurante flotante perdiera su atracadero y surcara a la deriva.

No obstante, el director de Protección Civil de Alvarado, en el mismo estado, reveló que una parte del restaurante fue rescatado por elementos de la Secretaría de Marina quienes lo dejaron atracado en el muelle de Alvarado. "De manera preliminar se dice que una embarcación de Marina trajo el restaurante, lo van a dejar en el muelle de Alvarado, ahí por Capitanía", explicó Daniel Eduardo Romero Pilar, de Protección Civil municipal.

La estructura fue avistada por pescadores a cerca de 8 kilómetros en la costa entre Alvarado y Antón Lizardo. Nuevamente, el paso del Atracadero fue captado en video por varios sujetos que no identificaron que se trataba de un restaurante. "Una casa flotante, como un barquito, ¿Vendrá de Poza Rica o que onda?, están buenas las puertas", es parte de lo que se alcanza a escuchar en el video.

Cabe destacar que la parte encontrada es solo una porción del total de El Atracadero. En su viaje, esta porción del restaurante flotante de Tuxpan recorrió más de 300 kilómetros.

OB