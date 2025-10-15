Sheinbaum confirma cifra de 66 muertos por intensas lluvias en México

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que la cifra de personas fallecidas por las fuertes lluvias registradas en el país en la última semana subió a 66, en tanto, de acuerdo con el reporte, 75 personas continúan desaparecidas.

Las intensas precipitaciones que se registraron del 6 al 9 de octubre dejaron afectaciones severas en los estados de Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz, en este último, el municipio de Poza Rica es el que presenta más daños.

En su conferencia matutina de este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las autoridades se encuentran en contacto con los familiares de personas no localizadas:

"Son 66 personas que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75 personas, que se está en contacto con los familiares, sabiendo en qué lugar estaban ubicados y hablando con personas cercanas, ya con las personas que están en el lugar para poder tener mayor información" , dijo.

Refirió que se está haciendo un micrositio para que haya información pública, "para que todo esto se pueda conocer".

En el Salón Tesorera, la titular del Ejecutivo federal destacó los puentes aéreos para las comunidades incomunicadas y la definición de los municipios prioritarios para atenderlos.

"Sabemos cuántas localidades están aisladas, se están haciendo los censos de qué necesita cada localidad aislada, y desde el principio se están llevando despensas, agua potable e incluso trasladando personas de las localidades aisladas que requieren atención médica, para poder ser atendidos ya en las ciudades más cercanas", comentó.

Al referir que se informará a diario, apuntó que el lunes se podrá tener información de cuántas viviendas fueron afectadas.

"Se está atendiendo a todos", aseguró. Indicó que hoy viaja a Tamazunchale, San Luis Potosí, y se está definiendo qué lugares recorrerá el fin de semana, o su equipo.

