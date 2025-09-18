El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó esta mañana del 18 de septiembre el comportamiento de la zona de baja presión en el océano Pacífico que podría dar forma a “Narda”, el siguiente ciclón de la temporada.

La Comisión Nacional de Agua (Conagua) vigila una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano Pacífico. A través de su cuenta en X, la dependencia federal informó:

Zona de baja presión al suroeste de Jalisco y al sur de Baja California, mantiene 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 7 días . Se localiza a 530 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste.

Se prevé que podría evolucionar a ciclón tropical durante los próximos días .

De continuar con su evolución, el fenómeno natural podría dar paso a la formación de “Narda”, el siguiente ciclón de la temporada .

Hasta el momento, en la cuenca del Pacífico se han formado 13 ciclones tropicales, de hasta los 20 que se esperan. De ellos, siete han alcanzado la categoría como huracanes, pero sólo uno ha tocado tierra.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

Clima nacional del viernes 19 al domingo 21 de septiembre de 2025

Durante el viernes y sábado, la onda tropical núm. 33 recorrerá el sur y occidente del territorio mexicano, originando lluvias fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Por su parte, el posible ciclón tropical se desplazará al oeste-suroeste de Baja California Sur, propiciando lluvias fuertes en dicho estado. El domingo, la onda tropical y el ciclón tropical se alejarán gradualmente de costas mexicanas .

En el período de pronóstico:

El monzón mexicano en combinación con divergencia generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana.

En el transcurso del domingo, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, generando lluvias fuertes a puntuales intensas en ambas regiones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA