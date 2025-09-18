El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió este jueves 18 de septiembre de lluvias intensas en algunas zonas del país. Estos son los detalles:

Para hoy, el monzón mexicano, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Durango; puntuales fuertes en Baja California Sur, Chihuahua y Sonora; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California .

Asimismo, canales de baja presión, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y océano Pacífico, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Veracruz y Guerrero; puntuales fuertes en Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, y Tamaulipas; y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.

La onda tropical núm. 33 que se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, además del ingreso de aire húmedo proveniente del mar Caribe, en interacción con una vaguada en altura sobre el oriente del golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas; y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco, generará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco , acompañándose de oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 18 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este, sur y suroeste) y Chiapas (sur y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

