La onda tropical número 33 —que se desplaza sobre la península de Yucatán y el sureste—, una vaguada en altura sobre el oriente del golfo de México y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta se presentará la lluvia eléctrica.De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 19 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 5.2 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.De acuerdo con el SMN, la zona de baja presión en el Pacífico mexicano —misma que mantiene en 80% su probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas y a 7 días— se localiza a 530 km al suroeste de Playa Pérula, en Jalisco, donde se desplaza muy lentamente hacia el oeste-noroeste. Se prevé que esta se intensifique a ciclón tropical en los próximos días, por lo que se mantiene en vigilancia. Con información del SMN, IAM, y Meteored.