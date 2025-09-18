La onda tropical número 33 —que se desplaza sobre la península de Yucatán y el sureste—, una vaguada en altura sobre el oriente del golfo de México y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En Puerto Vallarta se presentará la lluvia eléctrica.

A esta lloverá hoy, 18 de septiembre, en Puerto Vallarta

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 19 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 5.2 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:

01:00 a 02:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.3 mm 05:00 y 07:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 0.9 mm 08:00 a 10:00 PM Tormenta (90%) Acumulación de agua de 3.1 mm

También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

Actualización a la zona de baja presión

De acuerdo con el SMN, la zona de baja presión en el Pacífico mexicano —misma que mantiene en 80% su probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas y a 7 días— se localiza a 530 km al suroeste de Playa Pérula, en Jalisco, donde se desplaza muy lentamente hacia el oeste-noroeste.

Se prevé que esta se intensifique a ciclón tropical en los próximos días, por lo que se mantiene en vigilancia.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

